Maltempo: allerta 'rossa' in Fvg per vento, piogge e neve

(ANSA) - TRIESTE, 04 DIC - La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un'allerta di colore rosso a causa delle piogge intense, del vento forte e della neve previsti nelle prossime ore nelle aree dell'Alto Friuli e del pordenonese. L'avviso diffuso ieri, che prevedeva un'allerta arancione, è stato quindi aggiornato a causa del peggioramento delle condizioni meteo. Alle 16, annuncia il vicegovernatore del Fvg, Riccardo Riccardi, è stato convocato il comitato regionale per l'emergenza (Corem). L'allerta, che rimane gialla per le zone di pianura e lungo la costa, riguarderà le giornate di domani e domenica. Si prevedono - spiega la Protezione civile - innalzamento dei corsi d'acqua, in particolare nel corso di pianura del Livenza, possibili diffuse situazioni di crisi nella rete idrografica e di drenaggio urbano, fenomeni di instabilità dei pendii con interruzioni della viabilità, problematiche connesse al vento e alla neve. Inizialmente le precipitazioni sopra i 500 metri di quota avranno carattere nevoso. Sulla costa sono previste problematiche legate al vento forte, all'acqua alta in corrispondenza dei picchi di marea e alle mareggiate. Secondo il bollettino regionale, il pericolo valanghe è forte sulle Alpi e marcato sulle Prealpi. "Al fine di fronteggiare l'emergenza prevista - afferma Riccardi - nel pomeriggio verrà convocata la riunione del Corem presieduta dal governatore del Fvg. In quell'occasione con i vertici delle Amministrazioni statali regionali e del sistema regionale integrato di Protezione civile, di cui fanno parte le Direzioni della Regione il sistema della Sanità, le Prefetture, i Vigili del fuoco, le Forze dell'ordine e i gestori delle reti, verrà compiuta la disamina della situazione in atto, emessi i relativi provvedimenti di emergenza ed assunte eventuali altre misure di contenimento". (ANSA).