Ancora allerta rossa in molte aree d'Italia. Mose in funzione a Venezia

Il maltempo continua a imperversare sull'Italia. In particolare, scatta l'allerta rossa per la provincia autonoma di Bolzano e parte della Campania, dove i sindaci di Napoli e Salerno hanno deciso per la chiusura delle scuole. Il Paese continua infatti ad essere interessato da una vasta circolazione depressionaria che favorisce la persistenza di precipitazioni, nevose sui settori alpini e a carattere anche temporalesco al Centro-Sud, in particolare sulle regioni del versante tirrenico meridionale, nonché venti forti, specie sulle regioni meridionali e sulle isole maggiori.

Allerta Rossa

Sulla base dei fenomeni previsti, un avviso di condizioni meteorologiche avverse è stato emanato della Protezione Civile che ha valutato l'allerta rossa nell’area meridionale della Campania e nella Provincia Autonoma di Bolzano. Valutata allerta arancione sulla Provincia Autonoma di Trento, su gran parte del Friuli Venezia Giulia, in Umbria, sulla Campania settentrionale, sul settore occidentale della Basilicata, su gran parte del versante tirrenico della Calabria. Valutata, inoltre, allerta gialla nel Lazio, in Abruzzo, in Sicilia, sui settori centrale e orientale dell’Emilia-Romagna, sul settore costiero della Toscana, su gran parte del Molise, sulla Sardegna occidentale e sui restanti territori di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Campania, Basilicata e Calabria.

Il Mose in funzione

Oggi Venezia è rimasta all'asciutto, infatti questa notte, a partire dalle 3, sono iniziate le operazioni di innalzamento delle paratoie del Mose, in vista del picco di acqua alta di 125 cm. E così, dopo l'invasione dell'acqua alta di ieri pomeriggio, con il Mose inattivo, oggi il centro storico e soprattutto Piazza San Marco, la parte più bassa della città, sono tornate a respirare. Ieri il meteo aveva giocato un brutto scherzo ai previsori del centro Maree del Comune: in un primo tempo le previsioni davano infatti il picco massimo a 125 cm, e invece nel corso della mattinata il rinforzare del vento di scirocco e lo scarico dei fiumi Piave e Tagliamento in laguna hanno fatto finire Venezia sotto 138 centimetri di acqua, con tre quarti del centro storico inondato, prima tra tutti la preziosa basilica di San Marco.

A Napoli chiusi parchi e scuole

Scuole chiuse a Napoli. L'ordinanza firmata ieri sera dal sindaco Luigi de Magistris dispone la chiusura degli edifici ad uso scolastico pubblici e privati, di ogni ordine e grado compresi gli asili nidi, con la possibilità di consentire l'accesso ai dirigenti scolastici e al personale dagli stessi individuato nonché ai tecnici per assicurare le verifiche dei locali e anche degli eventuali danni alle alberature nelle aree pertinenziali ai plessi. Inoltre è stata disposta dai competenti uffici la chiusura dei parchi cittadini, mentre i cimiteri resteranno aperti. E’ prevista poi la chiusura solo degli impianti sportivi all'aperto per i quali sono previsti allenamenti sportivi indicati dall'ultimo Dpcm.

A Salerno scuole chiuse

Scuole chiuse a Salerno nella giornata di oggi. "Il grave peggioramento delle condizioni meteo e l'allerta diramata dalla Protezione civile della Regione Campania impongono al Comune di Salerno, con rammarico, la decisione di chiudere le scuole nella giornata di domani mercoledì 9 dicembre", si legge in un post di ieri sera del sindaco Vincenzo Napoli, che ha svolto una serie di incontri di verifica in Prefettura e con il Centro operativo comunale. "Per monitorare la situazione è stata disposta per le prossime ore un'attività di monitoraggio dinamico del territorio comunale a cura della Polizia municipale e della Protezione civile del Comune di Salerno al fine di verificare, in seguito all'evoluzione meteo, la possibilità di rientro in classe".