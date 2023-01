Maltempo: allerta gialla in nove regioni. Terremoto di magnitudo 3.2 nella provincia di Roma

Neve, piogge e vento forte sull'Italia. Allerta gialla per il maltempo in nove regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Il 21 gennaio panico su un traghetto Ponza-Formia, scosso da onde alte 8 metri. Nella notte terremoto di magnitudo 3.2 nella provincia est di Roma.

Terremoto di magnitudo 3.2

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2:46 nella provincia est di Roma. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 chilometri di profondità ed epicentro 8 km da Colonna e 9 da Tivoli.

In Abruzzo allerta rossa per valanghe

Il Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione civile, "tenuto conto del Bollettino Valanghe emesso in data odierna dal Servizio Meteomont dell'Arma dei Carabinieri", comunica che per l'intera giornata di domenica 22 gennaio, è prevista "criticità elevata - allerta rossa" per rischio valanghe su quattro delle cinque zone di allerta abruzzesi. In particolare la criticità elevata riguarda le aree Gran Sasso Est, Gran Sasso Ovest, Maiella e Parco Nazionale d'Abruzzo, mentre è prevista "criticità moderata - codice arancione" per l'area di rischio Velino-Sirente.

150 interventi Vigili del fuoco in Sardegna

Prorogata sino a lunedì 23 gennaio l'allerta meteo per neve e ghiaccio in Sardegna. L'avviso è stato emanato dalla Protezione civile regionale. In particolare saranno ancora possibili precipitazioni isolate a carattere nevoso sopra i 700-900 metri con la possibilità di formazione di ghiaccio sul manto stradale sopra i 600 mt. "Un esteso sistema ciclonico di origine polare è presente sull'Italia - si legge nel bollettino allegato all'avviso - ad esso è associato un minimo chiuso al suolo sul medio adriatico. Tale sistema ciclonico continuerà a stazionare sull'Italia fino alla giornata di lunedì". Allerta gialla per rischio idraulico sulle aree dell'Iglesiente, Campidano e Montevecchio Pischinappiu, per tutta la giornata. Sono circa centocinquanta gli interventi svolti dai Vigili del fuoco della Sardegna. Varia la tipologia degli interventi, dalla rimozione di piante cadute sulla strada assistenza a persone rimaste isolate dalla neve, pali e alberi pericolanti, messa in sicurezza di elementi costruttivi, soccorsi ad animali, messa in sicurezza di vetture e mezzi pesanti nelle zone colpite dalle nevicate.