Il grande freddo è arrivato. Neve e allerta gialla in sette regioni. Fulmine colpisce un campanile

L'Italia nella morsa della freddo e allerta gialla per il maltempo in ben sette regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Puglia e Sicilia. Al Nord previsto bel tempo con clima molto freddo in mattinata, poi dal pomeriggio peggioramenti al Nordovest con neve in pianura. Al Centro bel tempo con cielo parzialmente nuvoloso, venti freddi e gelate notturne. Al Sud tempo instabile, con precipitazioni a carattere sparso. La perturbazione porterà la neve tra il pomeriggio e la sera di domenica sulle Alpi occidentali, quando farà il suo ingresso la parte più avanzata della perturbazione in arrivo dalla Francia.

Lunedì la parturbazione artica coinvolgerà anche il Nordovest al Nordest con nevicate già dalla notte su Piemonte, Lombardia ed ovest Emilia, inizialmente anche su Veneto e Friuli VG (fiocchi quindi a Padova, Verona, Pordenone, Udine, possibili fino a Venezia), anche se entro il pomeriggio il rialzo termico trasformerà la neve in pioggia sulle pianure venete/friulane. Prevista neve anche nell'entroterra ligure e a tratti sulla costa tra Savona e Genova. Sull'Appennino Ligure e sulle Langhe si potranno avere rovesci nevosi con bufere di neve intermittenti.

Un fulmine colpisce il campanile di una Chiesa

Un fulmine ha colpito la notte scorsa il campanile della chiesa del Santissimo Sacramento di Supersano, in Salento. Seguito da un fragoroso tuono avvertito in tutto il paese, il fulmine ha provocato la caduta di una vasta porzione degli archi che si stagliano sulla sommità della torre campanaria. I calcinacci che sono caduti hanno danneggiato due auto. La chiesa è attualmente chiusa in attesa di essere sottoposta ad un intervento di restauro già programmato all'amministrazione comunale. Non si registrano ulteriori danni causati dalla pioggia.