Maltempo, allerta arancione in Lombardia

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - L'ondata di maltempo che sta interessando l'Italia subirà un deciso peggioramento nelle prossime ore e per la giornata di domani, sabato primo settembre, la Protezione civile ha emesso un'allerta arancione su alcuni settori della Lombardia e una allerta gialla su gran parte del Paese: sul resto della Lombardia, su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria centro-orientale, Emilia-Romagna, Toscana, su gran parte delle Marche, su Umbria, Lazio, Abruzzo, su gran parte del Molise, sul settore settentrionale della Campania e sulle aree del Gargano e del Tavoliere in Puglia. Il peggioramento delle condizioni meteo, spiega il Dipartimento di protezione civile in una nota, è dovuto alla perturbazione atlantica che già interessa le regioni settentrionali. I fenomeni meteo attesi "potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche".