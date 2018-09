Maltempo, allerta arancione in Basilicata e Sardegna

Roma, 19 set. (askanews) - In arrivo temporali, anche forti, in Sardegna e Sicilia, e la Protezione civile ha emesso un allerta di grado arancione per la Basilicata e la Sardegna."Un'area depressionaria presente sul Mediterraneo centro-occidentale, tenderà a portare nelle prossime ore un'ulteriore instabilità a ridosso della Sardegna, con fenomeni temporaleschi intensi specie sui settori orientali dell'isola, in estensione anche alla Sicilia", ha spiegato il Dipartimento della Protezione civile.Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento, d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente. L'avviso prevede dalle prime ore di domani, giovedì 20 settembre 2018, il persistere di precipitazioni diffuse ed abbondanti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna, specie sui settori orientali, e sulla Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.Sulla base dei fenomeni è stata valutata per domani, giovedì 20 settembre, allerta arancione su gran parte della Basilicata e sulla costa orientale della Sardegna, allerta gialla sul resto della Basilicata e della Sardegna, Veneto, alcuni settori dell'Umbria, sul Lazio centrale, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, e Sicilia.