Maltempo: allerta arancione in 3 regioni

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse. Da stasera precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, sul Molise, in estensione da domani a Emilia-Romagna, Campania, Basilicata, Calabria e Puglia. Attesi dalla sera di oggi forti venti meridionali con rinforzi fino a burrasca o burrasca forte su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, con particolare riferimento ai settori tirrenici dell'isola e ionici delle regioni peninsulari e mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata valutata per la giornata di domani, domenica 25 novembre, allerta arancione sui bacini meridionali del Lazio, sui versanti tirrenici settentrionali della Calabria e su gran parte della Basilicata centro-orientale. Allerta gialla sulle restanti aree di Lazio, Basilicata e Calabria, su Sicilia, Campania, Puglia ionica e meridionale, Molise, Abruzzo, Umbria, sui settori meridionali della Toscana, su gran parte di Veneto ed Emilia-Romagna.