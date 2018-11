Maltempo, allagamenti a Portofino: in Piazzetta si apre un buco

Genova, 9 nov. (askanews) - Le forti piogge che si sono abbattute sulla Liguria non hanno risparmiato Portofino, il famoso borgo marinaro isolato dallo scorso 29 ottobre a causa del crollo della strada che lo collegava con Santa Margherita Ligure. "Durante la notte -ha spiegato in una nota il sindaco Matteo Viacava- i temporali hanno gonfiato i torrenti tanto da alzare il livello del Rio Fondaco fino a sfondare la pavimentazione della Piazzetta".Grossi buchi si sono formati anche in piazza Martiri dell'Oliveto e in via Roma. L'area sulla calata è stata transennata, mentre nel vicolo, che da piazza della Libertà conduce fino al cuore di Portofino, sono già in corso i lavori di sistemazione. Anche l'ingresso del Palazzo Comunale è stato invaso dall'acqua e sono stati gli stessi impiegati comunali ad asciugare con fogli di giornale il pavimento allagato. Al momento Portofino è raggiungibile solo via mare.