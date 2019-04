Ombrelli aperti: il tempo delle prossime 48 ore sarà pessimo

Pioggia, grandinate, fulmini e forti raffiche di vento: il tempo delle prossime 48 ore sarà pessimo. Una circolazione ciclonica provoca infatti una fase di diffuso maltempo su gran parte del nostro Paese. (Guarda il Meteo)

Mercoledì e giovedì le giornate peggiori

E le giornate peggiori sono proprio mercoledì e giovedì. "Il brutto tempo colpirà in particolare le Regioni settentrionali, tutte quelle centrali e solo alcune aree del Sud. La Sicilia infatti, come la Calabria ionica, i settori centro meridionali della Basilicata e il sud della Puglia, vivranno un tipo di meteo sicuramente più tranquillo".

Maltempo al Centro-Nord

Temporali, grandine e neve

I temporali e la grandine, potranno colpire in particolare le regioni del Centro, la Sardegna e in forma più attenuata il Nord, ad esclusione della Liguria dove sono previsti rovesci temporaleschi più attivi. Inutile dire che, in questo frangente, avremo un generale calo delle temperature. Attenzione anche alla neve sui rilievi alpini sopra i 1.500-1.600 metri di quota.

Weekend delle Palme all’insegna della pioggia

E arrivano conferme su quanto anticipato qualche giorno fa: anche ilMeteo.it spiega che nel weekend delle Palme un altro ciclone, questa volta di origine polare, è pronto per sconquassare il tempo su molte regioni.