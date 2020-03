Se presentavano patologie e quanti anni avevano? Ecco chi sono le vittime italiane

Sono 148 i morti con il coronavirus nel nostro Paese, mentre i contagiati risultano al momento 3.296. Nel frattempo nel mondo si contano 98mila casi (con 3.118 morti). Numeri lontani da una comune influenza che nel Pianeta - stando ai dati della OMS - coinvolge ogni anno dai 350 milioni a 1 miliardo di persone, con un numero di decessi dai 250mila ai 500 mila. Ma chi sono in Italia le vittime di questa epidemia?

Ci vengono incontro i dati dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) che analizzano 105 di questi decessi (al 4 marzo), come si legge sul Sole 24 Ore.

Età media e patologie

Si apprende così che la media dell’età dei pazienti morti e risultati positivi al virus è di 81 anni, in maggioranza di sesso maschile. Da tener presente che nella stragrande maggioranza dei casi le persone morte e positive al Covid19 avevano gravi patologie preesistenti (“nei due terzi dei casi hanno tre o più patologie preesistenti”).

La distribuzione geografica

L’accurato rapporto è riferito – da un punto di vista geografico – a 73 deceduti in Lombardia, 21 in Emilia Romagna, 7 in Veneto e 3 nelle Marche, e si basa – spiega il quotidiano economico – “sui dati ottenuti tramite la compilazione di un questionario sviluppato ad hoc ai fini della rilevazione dei casi di morte”.

Coronavirus (Ansa)

Le fasce di decesso

La maggior parte dei decessi sarebbe avvenuta nella fascia compresa tra gli 80 e gli 89 anni (il 42,2%), mentre i morti con età tra i 70 e i 79 anni risulterebbero il 32,4%. Tra i 60 e i 69 anni sarebbero il 8,4%, e tra i 50 e i 59 anni solo il 2,8%. Nel 14,1% si tratterebbe invece di decessi di ultra 90enni, fascia nella quale sono meno quelli che riescono ad arrivare.

Un altro dato particolare è che le donne decedute hanno una età più elevata dei maschi (media di 83,4 per le donne, di 79,9 per gli uomini). Inoltre, in questa fascia, i deceduti presentavano in media 3,4 patologie pregresse.

Anziani con gravi patologie

I numeri confermano quindi quanto verificato anche in altri Paesi, e in particolare in Cina (80mila contagiati e 3mila morti circa), ovvero che il rischio più alto si concentra quasi esclusivamente nelle persone di età avanzata con patologie preesistenti. Persone che naturalmente “dobbiamo proteggere il più possibile”, come dice il presidente dell’ISS Silvio Brusaferro.

La ricerca cinese

Gli scienziati cinesi, in una ricerca, avevano preso in esame 72.314 casi di malattia legati al coronavirus registrati fino all’11 febbraio scorso. A fronte di un tasso di letalità del 2,3 per cento su 45mila casi esaminati, nelle persone over-80 invece il tasso sale al 14,8%. E’ del 8% tra i 70 e gli 80 anni. I rischi si moltiplicano inoltre quando si soffre di malattie cardiovascolari, caso in cui il tasso di letalità supera il 10%.

Quanto all’ipertensione lo studio fatto in Cina mette in risalto che il tasso di letalità sale fino al 6% rispetto alla media. In caso di tumore il tasso arriva al 5,6% con un rischio maggiore di tre punti sulla media.