Mafia: Messina Denaro rinuncia all'udienza per le stragi del '92

(ANSA) - CALTANISSETTA, 23 MAR - Matteo Messina Denaro ha rinunciato ancora una volta a comparire al processo che si celebra davanti la Corte d'assise d'Appello di Caltanissetta, nell'aula bunker del carcere Malaspina, in cui è imputato di essere uno dei mandanti delle stragi di Capaci e via D'Amelio. Anche questa volta, la sedia della postazione in videocollegamento è rimasta vuota. La corte, presieduta dal giudice Maria Carmela Giannazzo, aveva predisposto il collegamento con il carcere de L'Aquila dove Messina Denaro è detenuto. In primo grado il capomafia del trapanese è stato condannato all'ergastolo. A conclusione della sua requisitoria, nella scorsa udienza, il Pg Antonino Patti ha chiesto la conferma della condanna. (ANSA).