Mafia in provincia di Palermo, sequestrati beni per 7 milioni

Palermo, 29 gen. (askanews) - Beni per 7 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Palermo, coordinata dalla Procura del capoluogo siciliano, nei confronti di Antonino Biancorosso, imprenditore di Castronovo di Sicilia (Pa).Biancorosso è stato indicato da diversi collaboratori di giustizia come uomo d'onore e capofamiglia di Castronovo di Sicilia (Pa) e a suo carico risultano numerosi precedenti penali, e della sua attività in seno a Cosa nostra si ha notizia sin dal 1981.Il 18 settembre 2018, Biancorosso è stato nuovamente tratto in arresto, nell'ambito di una indagine della DDA di Palermo su presunti illeciti nella gara d'appalto del Comune di Castronovo di Sicilia per l'assegnazione del servizio di trasporto scolastico comunale nel 2016.Gli accertamenti patrimoniali svolti dalle Fiamme Gialle hanno ripercorso un periodo di oltre 20 anni, sino a dimostrare la consistente sproporzione del valore dei beni posseduti rispetto ai redditi dichiarati.