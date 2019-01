Mafia, blitz tra Italia-Germania contro clan Rinzivillo: 11 arresti

Roma, 17 gen. (askanews) - E' di 11 arresti il bilancio dell'operazione antimafia tra Italia e in Germania, condotta dalla Polizia di Stato di Caltanissetta e dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, coordinata dalle Direzioni Distrettuali Antimafia nissena e capitolina, nei confronti di altrettanti appartenenti al clan Rinzivillo per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.L´operazione degli agenti della Squadra Mobile e dei finanzieri del Gico è stata condotta nel Lazio, in Sicilia, in Campania e in Umbria, nonché a Colonia e a Mannheim (Germania), dove, con la collaborazione della Polizia Criminale e dei Reparti Speciali tedeschi, sono scattate le manette per 4 affiliati, appartenenti alla "cellula" tedesca, operativa nel Land della Renania Settentrionale-Vestfalia.Il blitz di oggi costituisce l´epilogo di una indagine, che, alla fine del 2017, aveva già portato all´arresto di 37 persone e al sequestro preventivo di beni per oltre 18 milioni di euro.