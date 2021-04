Mafia: 2 morti e feriti in sparatoria tra clan,14 ordinanze

(ANSA) - CATANIA, 20 APR - Carabinieri del comando provinciale di Catania stanno eseguendo una misura cautelare in carcere emessa dal Gip nei confronti di 14 persone indagate, a vario titolo, di concorso in duplice omicidio, sei tentati omicidi e porto e detenzione illegale di armi da fuoco in luogo pubblico. A tutti la Dda contesta l'aggravante di avere agito per motivi abbietti ed avvalendosi delle condizioni previste dall'associazione di tipo mafioso, al fine di agevolare i clan di appartenenza. Al centro dell'inchiesta la sparatoria dell'8 agosto 2020 quando affiliati e esponenti di vertice dei clan mafiosi dei 'Cursoti milanesi' e dei Cappello, su almeno 14 motoveicoli, si scontrati nelle strade del rione di Librino. Il bilancio dello scontro armato fu di due morti e di diversi feriti. "Esito che - sottolinea la Dda della Procura di Catania - poteva essere ben più nefasto se si considera che lo scontro a fuoco si è verificato di sera popoloso quartiere Librino, caratterizzato da un'elevata densità abitativa e dove i residenti , anche donne e bambini, soprattutto per la calura estiva, sono soliti trattenersi in strada fino a tardi". (ANSA).