Maestra muore in classe davanti ai suoi alunni, stroncata da un malore. La preside: “Non soffriva di malattie”

Dramma in una scuola primaria di Villa Bartolomea, in provincia di Verona. Una giovane maestra, Giovanna Fabrica di 44 anni, è morta sotto gli occhi atterriti dei suoi alunni, mentre faceva lezione nella seconda B della scuola primaria Carlo Ederle. La donna secondo quanto riporta Arena è stata stroncata da un malore improvviso contro il quale purtroppo, nonostante i soccorsi tempestivi, non c'è stato nulla da fare. L'insegnante, che era originaria di Naro, nell'Agrigentino, ed abitava a Cerea con il marito Angelo, anche lui docente in un istituto del territorio, era arrivata al Comprensivo Ederle lo scorso anno per il cosiddetto potenziamento oltre che per l'insegnamento di materie curricolari come scienze e geografia.

Il malore in classe

All'improvviso, dopo aver salutato il maestro di italiano Tommaso De Stefani che avrebbe dovuto tenere le due ore successive, si è accasciata a terra, cadendo in posizione supina, a poca distanza dalla cattedra e dai banchi della prima fila. Immediato l'intervento dell'altro docente che, con coraggio e sangue freddo, senza lasciarsi prendere dal panico e forte di quanto appreso nel corso salvavita che lo scorso anno l'Ic Ederle aveva attivato per tutto il suo personale, ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco. Non senza richiamare nel frattempo l'attenzione dei bidelli e di altri insegnanti perché portassero al più presto in aula il defibrillatore in dotazione alla scuola ed accompagnassero fuori i bambini.

Intervenuto anche l’elisoccorso

Il tentativo di rianimarla

Mentre De Stefani ha proseguito per oltre un quarto d'ora tutte le manovre nel tentativo di strappare alla morte la collega, sono arrivati alle Ederle prima un'ambulanza del 118 e subito dopo l'elisoccorso di Verona Emergenza, atterrato nel campo da calcio a poca distanza dall'istituto. Purtroppo, però, dopo un'altra mezz'ora di manovre di rianimazione messe in atto dal personale medico e paramedico, l'insegnante è morta.

La testimonianza del collega

Attimi terribili e concitati che l'insegnante ha gestito esemplarmente. “È accaduto tutto in pochi secondi - racconta De Stefani a Arena - l'avevo appena salutata. Lei era tranquilla e sorridente, come sempre. Mi sono avvicinato un attimo alla porta d'ingresso per appoggiare dei libri su un banco quando ho sentito un tonfo. Appena l'ho vista a terra, l'ho chiamata chinandomi su di lei. Non reagiva, così ho iniziato il massaggio cardiaco. Ero molto concentrato, sentivo che la manovra funzionava. Ho sperato con tutto me stesso che potesse farcela”.

La preside: “Non soffriva di malattie”

Sul posto, avvisato dalla dirigente scolastica Cristina Ferrazza, è arrivato anche il marito della maestra. “Una persona ammirevole che ha reagito con grande compostezza a questo immenso e improvviso dolore che nemmeno lui si sarebbe mai aspettato di vivere", sottolinea la preside - Anche perché, come ci ha assicurato, Giovanna non soffriva di malattie. Siamo tutti sconvolti e non riusciamo ancora a crederci. Pur con il cuore a pezzi, però, un plauso, come rilevato anche dagli stesso soccorritori, va sicuramente al maestro De Stefani che ha eseguito le manovre necessarie con estrema professionalità e senza mai perdere il controllo della situazione" .

Sostegno psicologico per gli alunni

La dirigente Ferrazza è preoccupata anche per i piccoli testimoni della tragedia. “Dobbiamo farci forza per stare vicino agli alunni della classe offrendo loro un supporto psicologico. Nelle prossime ore ci attiveremo inoltre per un momento di preghiera ed altre iniziative in ricordo dell'insegnante. I funerali si terranno in Sicilia, nel paese d'origine di Giovanna, per cui non potremo essere fisicamente presenti”, ha concluso la professoressa.