Madrid, Ong e società civile manifestano durante plenaria COP25

Madrid, 11 dic. (askanews) - Una manifestazione spontanea di associazioni della società civile e ONG durante la COP25, la conferenza Onu per il clima in corso a Madrid, ha bloccato per una decina di minuti lo svolgimento della plenaria.La richiesta dei manifestanti è quella di agire in fretta e di ascoltare le richieste dei popoli rispetto all'emergenza climatica in corso. In mattinata c'era stato un analogo momento alla fiera di Madrid da parte del movimento Fridays for Future, movimento internazionale per la lotta ai cambiamenti climatici nato grazie a Greta Thunberg.