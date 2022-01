Madre protesta su torre, Green pass per il figlio autistico

(ANSA) - GAVORRANO (GROSSETO), 25 GEN - La madre che da stamani ha protestato salendo sulla torre di una miniera a Gavorrano (Grosseto) ha ottenuto con il suo gesto il rilascio del Green pass per il figlio autistico cui era stato tolto perché ammalatosi di Covid. Dopo la guarigione, però, la donna non riusciva ad avere il documento, da ben 12 giorni, ma poi, grazie a questa protesta, tra Asl, Regione Toscana e Ministero della Salute è stato risolto il problema informatico che bloccava la riattivazione del certificato. Rassicurata di questo, la donna è scesa dalla torre interrompendo la sua iniziativa. I carabinieri gli hanno consegnato il Green pass. "Sto chiamando ogni ufficio, ma non riesco ad avere il certificato - aveva spiegato la mattina quando è salita sulla torre -. Mio figlio ha 20 anni ed è autistico. Ha avuto il Covid ed è guarito il 13 gennaio ma da allora non riesco ad avere il suo Green pass. Ho chiamato ogni ufficio, ho parlato anche col sindaco Andrea Biondi che è stato molto gentile ma mi dice che non ha potuto fare nulla. Sembra ci sia un intoppo nel sistema informatico che impedisce il rilascio del certificato". La donna è salita sul castello della torre mineraria di pozzo 'Roma' a Gavorrano. "Sto compiendo un piccolo reato, lo so - racconta - ma non faccio nulla di pericoloso se non per me stessa. Ho già avvertito i carabinieri". Poi, nel primo pomeriggio, la svolta. "La comunicazione di guarigione da Covid e quindi di fine quarantena è stata notificata al sistema regionale nei tempi previsti, il 13 gennaio - ha spiegato il dg della Asl Sud est Antonio D'Urso -. Avrebbe dovuto seguire la riattivazione del Green pass che invece non è avvenuta verosimilmente per un problema tecnico-informatico successivo nella trasmissione delle informazioni al Ministero della Salute deputato allo 'sblocco' della certificazione verde". Quindi "abbiamo nuovamente inviato la comunicazione di fine guarigione e abbiamo appurato che il Green pass del ragazzo è stato riattivato". (ANSA).