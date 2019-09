Madre precipita con figlia e muore

(ANSA) - MILANO, 23 SET - Una donna di 43 anni con la sua bambina di due anni è precipitata dall'ottavo piano nella tromba delle scale di un palazzo di viale Regina Margherita, in centro a Milano. La donna è morta mentre la piccola è stata trasportata in ospedale in condizioni gravissime. L'episodio è avvenuto poco prima delle 15. Le indagini sono affidate alla polizia ed è stato informato anche il pm di turno Maura Ripamonti. La bambina ha fratture al bacino, lesioni alla milza e contusioni polmonari. I medici dell'ospedale Niguarda stanno facendo gli accertamenti sulla piccola che si trova in prognosi riservata e che poi sarà operata.