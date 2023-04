MACFRUT 2023, presentata a Roma la 40 edizione

Roma, 14 apr. (askanews) - Presso la sede dell'Agenzia Ice di Roma si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della 40 edizione di Macfrut, in programma dal 3 al 5 maggio 2023 al Rimini Expo Centre. Sarà un'edizione da record e sono i numeri a confermarlo: 1100 espositori, +35% di area espositiva, 30% di espositori esteri e 1500 top buyer da tutto il mondo. Protagonista assoluta è l'ortofrutta che come emerso dai dati Ismea, costituisce un quarto della produzione agricola nazionale con 15 miliardi di euro. Il presidente Macfrut, Renzo Piraccini, così presenta l'evento:"Macfrut è la fiera internazionale della filiera ortofrutticola. Ha una caratteristica che la differenzia da tutte le altre del settore, rappresenta tutta la catena che va dal campo fino al prodotto finito. Non solo produzione ma anche tecniche di coltivazione". Tra le tante sorprese, il Padiglione dedicato al Sudamerica, lo stand nazionale di Arabia Saudita, il ritorno della Cina, una forte presenza dall'Africa con 19 Paesi. Oltre a queste importanti novità, vanno aggiunti i Saloni tematici sui trend del momento: dal Vivaismo alle Spezie ed Erbe officinali, passando per il Pianeta Rosso del pomodoro per poi giungere all'International Blueberry Days, che farà di Macfrut la capitale mondiale del mirtillo. In concomitanza con Macfrut si terrà anche Fieravicola, manifestazione internazionale dedicata alla filiera avicunicola, con i principali player delle carni bianche. Entrambe le fiere mirano ad un deciso processo di internazionalizzazione, come annunciato daRoberto Luongo, Direttore Generale ICE Agenzia. "Porteremo 300 operatori direttamente da 58 Paesi. È un grande risultato ed è un segnale molto forte in quanto vogliamo essere vicini alle imprese. Queste filiere sono strategiche e la vicinanza a queste è il ruolo che spetta all'ICE". Il successo di Macfrut è figlio soprattutto di un grande lavoro di squadra con il Ministero degli Affari Esteri della Cooperazione Internazionale (MAECI) e l'Agenzia Ice, che la rendono quindi una delle più importanti fiere nazionali.