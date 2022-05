M5S: Giarrusso, lascio il Movimento e ne fondo uno nuovo

(ANSA) - PALERMO, 25 MAG - "Annuncio che lascerò il Movimento cinque stelle". Così l'eurodeputato Dino Giarrusso a Coffebreak su L7. "Già so la delusione di tantissime persone che mi scrivono e mi chiedono di non mollare e so che farò la gioia di tanti che nel movimento mi hanno sempre combattuto. Sto fondando un nuovo movimento politico. Di Battista? No, non l'ho sentito, ne ho parlato invece con persone fuoriuscite e scontente del movimento M5s. Vorrei fondare un movimento politico che faccia in modo che sud e nord siano alla pari", aggiunge. "Io dico che Giarrusso ha l'occasione di essere coerente: chi lascia il movimento deve lasciare anche l'incarico che ha ottenuto con il Movimento, lui e' europarlamentare, una posizione strategica per il M5s. Sia conseguente, lasci anche quell'incarico", commenta il presidente del M5s, Giuseppe Conte. "Io penso che se c'è qualcosa su cui non siamo d'accordo sul movimento, in generale lo dico, se qualcuno non è d'accordo può restare nel movimento e portare avanti le sue idee. Chi se ne va sostanzialmente non cambia niente nel movimento 5 stelle", dice anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. (ANSA).