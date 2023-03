Lupi: 'Stop alla demagogia, il Ponte sullo Stretto è acceleratore per grandi opere'

Palermo, 27 mar. (Adnkronos) - "Il Ponte sullo Stretto è un'infrastruttura fondamentale. Alla demagogia dei Verdi ricordo che le grandi opere sono sempre motore per le altre infrastrutture. Lo dimostra il fatto che il Ponte sullo Stretto in tutti questi anni non è stato fatto ma non si sono realizzate neppure le altre opere". Lo ha detto Maurizio Lupi, ex ministro dei Trasporti, a Palermo in occasione del convegno, organizzato da Fondazione Magna Grecia e Fondazione Sicilia, dal titolo ''Il Ponte sullo stretto, una sfida necessaria'. "Le grandi opere accelerano la riqualificazione dei territori su cui passano, penso all'alta velocità o alla realizzazione delle autostrade, divenute luoghi centrali di logistica e di sviluppo di tutto il settore delle imprese - ha aggiunto -. Guardiamo la realtà. Possiamo anche realizzare il doppio binario in Sicilia, ma dopo dove finisce? L'Italia deve tornare a essere collegata e il Ponte sullo Stretto è un'infrastruttura fondamentale anche per il collegamento dell'Europa".

"Speriamo che finalmente si possa realizzare. Io sono stato ministro delle Infrastrutture dal 2013 al 2015, in quella fase il Governo avrebbe voluto riattivare l'iter. L'alta velocità dimostra che quando l'Esecutivo vuole poi gli obiettivi si raggiungono e oggi ne vediamo l'utilità. Speriamo che questo nuovo Governo di centrodestra possa passare dalle parole ai fatti".