Il sindaco Lucano lascia Riace, per lui divieto di dimora. I volontari: "Il progetto andrà avanti"

Ha dovuto lasciare la sua Riace per ordine del Tribunale del Riesame che ha deciso che Mimmo Lucano, fino a ieri agli arresti domiciliari, deve andare via dal suo paese e trovarsi una nuova residenza. Alle 6 di questa mattina l'uomo simbolo dell'accoglienza ai profughi che funziona ha dovuto chinare il capo e con la valigia in mano trasferirsi al di là del perimetro comunale. Un "esilio", contro il quale verrà presto presentato ricorso alla Cassazione ma che intanto dovrà essere eseguito. Non si sa per ora quale sarà la residenza provvisoria di Lucano.

Alle 6 Lucano lascia Riace

La cittadina intanto si sveglia spezzata ma non piegata. I volontari, i dipendenti dello Sprar gestito dal Comune e i migranti sono determinati ad andare avanti: Riace continuerà a vivere, ripetono. E lo farà anche senza i soldi dello Stato, tagliati a seguito delle irregolarità rilevate sulla rendicontazione delle spese sostenute per il funzionamento dell'accoglienza. Irregoalarità amministrative che, come rilevato dalla stessa inchiesta giudiziaria, non hanno determinato sottrazioni di denaro o appropriazione indebita da parte del primo citatdino. Ciò che si contesta a Mimmo Lucano è infatti il favoreggiamento della immigrazione clandestina, per aver agevolato - questa è l'ipotesi - matrimoni tra italiani e stranieri con lo scopo di aggirare le leggi dello stato.

Le sue sono parole di amarezza e sconforto. "La mia paura è che tutto questo sia diventato un fatto politico, che adesso ci sia l’obbligo di stritolarmi”. E poi si è lasciato andare “Forse ho sbagliato a dire che avremmo comunque mantenuto in vita il sistema Riace senza finanziamenti pubblici, che avremmo fatto accoglienza spontanea. Cosa ho fatto di male per non stare nel mio paese dopo che ci ho messo l’anima?".

I migranti determinati a restare

A Riace restano 150 migranti determinati a non andare via. Come potrà proseguire l'accoglienza, dopo la sooppressione dello Sprar non è semplice. L'autofinanziamento e le donazioni potrebbero non essere sufficienti e molti migranti, alla fine, potrebbero decidere di lasciare la cittadina calabrese, come offerto dal governo, per centri di accoglienza in altre parti d'Italia.

La compagna etiope di Lucano, Tesfahun Lemlem, anche lei coinvolta nell'inchiesta e alla quale è stato imposto l'obbligo di firma a Riace, è determinata a proseguire nel progetto del suo Mimmo. Ma i volontari sono in crisi: il governo ha decretato la soppressione dello Sprar e quindi del "modello Riace". Da adesso in poi c'è solo l'incognita del buio.

De Magistris: Mimmo, vieni a Napoli

Lucano, secondo quanto riferiscono alcuni organi di stampa, non si sarebbe allontanato di molto e si troverebbe in un paese limitrofo. A lui è arrivata la solidareità del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che ha sostenuto il primo cittadino di Riace dai primi minuti di questo attacco. "Caro Mimmo – ha twittato De Magistris - lo so che non lascerai la tua e nostra amata Calabria ma se vuoi ti ospitiamo con amore a Napoli". Dice De Magistris che "il divieto di dimora nella tua Riace è peggio degli arresti domiciliari ma non potranno mai arrestare la rivoluzione. Riace vivrà con Lucano sindaco".