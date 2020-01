Lotteria Italia e lo strano caso dei tre biglietti vincenti “quasi consecutivi” che avrebbe premiato il titolare di una ricevitoria

Vincere alla lotteria non è cosa da tutti, ma vincere dei premi importanti comprando 3 biglietti staccati dalla stessa mazzetta, e con numeri quasi consecutivi, è un vero e proprio colpo di Fortuna, con la F grande come un palazzo. E’ capitato a Ferno, in provincia di Varese e la cosa non ha mancato di sollevare dei dubbi. I biglietti, con i numeri P474343, P474346, P474348, sarebbero stati acquistati da un singolo giocatore, che in tanti sostengono sia niente meno che il titolare di una ricevitoria. Un caso, “e che caso” direbbe qualcuno, ma pur sempre un caso possibile, che può verificarsi ogni miliardo di miliardi di volte.

E il fortunato possessore porta a casa tre vincite da 20 mila euro ciascuna. Tutta la zona sembra esser stata però baciata dalla Fortuna. Dei circa 200 premi di terza categoria 3 sono andati infatti a Ferno, altri 3 nella medesima provincia, uno nel capoluogo, uno a Somma Lombardo e in fine uno a Gallarate. Una probabilità tanto remota da far pensare male. “Un fatto come questo è altamente improbabile - spiega sulle pagine de Il Messaggero Salvatore Bonsangue, docente di matematica in Campania ed esperto di statistica e probabilità -, siamo nell’ordine di una possibilità su un miliardo di miliardi. Di fatto è praticamente impossibile. Per intenderci, è più facile che un meteorite cada sulla testa di una persona”.

L’operato della dea Fortuna viene messo in dubbio, tanto da portare alcuni a domandarsi fosse realmente bendata, e sui social l’argomento è diventato virale. “Credo che su 6 milioni di biglietti venduti sia statisticamente impossibile – commenta Selaggia Lucarelli su Facebook -. Spiegazioni?”.

Ma per chi ha gestito le operazioni di estrazione, benché la coincidenza sia innegabilmente incredibile, non ci sono stati interventi terreni. L’estrazione è automatizzata e viene effettuata da sette macchine, ognuna delle quali estrae un solo elemento della matrice. Lettera e numeri sono individuati uno dopo l’altro fino a comporre la serie. Tutto il procedimento, inoltre, si svolge alla presenza dei vertici di Monopoli di Stato, Guardia di Finanza e di un esponente del Codacons. “Nel corso delle operazioni di estrazione - assicura l’avvocato Carlo Rienzi, presidente del Codacons - non abbiamo rilevato anomalie. La procedura si è svolta regolarmente, senza intoppi. Il fatto è comunque decisamente strano. Presenteremo istanza ai Monopoli affinché facciano le verifiche del caso in modo da dare garanzie a tutti coloro che hanno acquistato i biglietti”.