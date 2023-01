Cosa sappiamo del tumore al pancreas che ha colpito Vialli e altri big, e tanta gente comune

E' una delle forme tumorali più subdole perché salvo in pochi casi tende ad essere asintomatica, o a presentarsi con una sintomatologia che non svela in modo chiaro di cosa si tratti. Il tumore al pancreas che ha spento a 58 anni la vita del calciatore, allenatore e dirigente sportivo Gianluca Vialli è una patologia difficile da diagnosticare in tempo utile, e da arginare. Nel caso dello sportivo scomparso (ma questo tumore ha colpito altre celebrità, da Pavarotti a Steve Jobs) l'avviso era arrivato dall'ittero che ingiallisce la pelle e la sclera degli occhi. Era il 2017, cinque anni fa, e all'epoca le condizioni generali di Vialli permisero all'equipe del professor Zerbi dell'Humanitas di Milano di operarlo. L'inizio di una lotta integrata dalla chemioterapia.

A che punto siamo oggi

Il tumore che spesso colpisce la testa del pancreas (ma non è questa parte l'unico bersaglio oncologico per un organo che deve ancora essere completamente compreso dalla scienza medica) è particolarmente insidioso e tende ad avere recidive. Tutto si gioca sulla tempestività nel riconoscerlo, sul trattamento chemioterapico e chirurgico e sull'efficacia nel disintegrare le minuscole metastasi che altrimenti tendono ad alimentare di nuovo la neoplasia.

L'aspettativa di vita migliorata e quello che manca

Molto di più si sa circa il tumore al pancreas dai tempi in cui lasciava solo pochi mesi di vita a chi ne era colpito. Ora l'aspettativa di sopravvivenza si è attestata sui tre anni, in alcuni casi (come quello di Vialli si va oltre). La Giornata mondiale dedicata agli studi su questa patologia è il 18 novembre. Nell'aprile di quest'anno la Regione Lombardia ha approvato la creazione delle Pancreas Units, unità sanitarie multidisciplinari specializzate nella cura di questo tumore. Ma centri d'eccellenza esistono anche in Veneto. A lungo i medici hanno lamentato la scarsità di ricerca e di strutture dedicate a capire meglio e combattere questo cancro. In molti casi la ricerca è finanziata da associazioni private, spesso fondate o alimentate da parenti delle vittime.

Il nuovo approccio con immunoterapia

Ogni anno questa forma oncologica colpisce 14mila persone in Italia, più spesso fra i 60 e gli 80 anni e ancora più spesso se obese o fumatrici. Molta dell'attenzione dei medici si è focalizzata sulle mutazioni dei geni BRCA in precedenza associate soprattutto al rischio di sviluppare tumori del seno e delle ovaie. Nel 2021 i ricercatori della Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS-Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con le Università di Verona e di Torino, e con l’Institute for system analysis and computer science Antonio Ruberti (IASI)-CNR hanno avviato la sperimentazione di una immunoterapia che tende a ridurre le difese del microambiente tumorale, una sorta di barriera contro l'efficacia delle cure. La terapia comprende l'iniezione dell'immunomodulatore IMO-2125 che riduce l'autodifesa del tumore al pancreas, in associazione con una immunoterapia. I risultati sono incoraggianti e si possono consultare qui (in inglese).