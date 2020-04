Covid, l'epidemiologo Lopalco: "Prepariamoci alla seconda ondata". Il problema degli ospedali italiani

Desta più di una preoccupazione quanto affermato dall'epidemiologo e presidente del Patto Trasversale per la scienza Pierluigi Lopalco a Piazzapulita su La7. "Dobbiamo prepararci alla seconda ondata", ha detto analizzando le possibili cause che hanno agevolato la circolazione del coronavirus in Italia. "All'inizio di questa epidemia, prima che arrivasse lo tsunami, feci una riflessione. Dissi tremo all'idea che il virus arrivi negli ospedali italiani dove la cultura del controllo infezioni è così scarsa. L'Italia in tutta Europa è uno dei Paesi con il più altro tasso di infezione in ambiente assistenziale, quindi diciamo che c'era una condizione strutturale. Non negli ospedali della Lombardia, ma in tutti gli ospedali italiani c'era una condizione che sicuramente ha favorito in piccola parte la circolazione di questo virus".

L'epidemiologo Pierluigi Lopalco

"Ha circolato quando non si sapeva"

"Però attenzione: questo virus - spiega ancora Lopalco - è entrato nei nostri ospedali durante l'epidemia influenzale, e sfido chiunque in quel momento, senza nessuna avvisaglia e senza sapere che c'era la circolazione del coronavirus in Italia, ad avere delle precauzioni particolari, a mettere una mascherina in pronto soccorso perché c'era una persona che tossiva. C'è tutta una serie di elementi che probabilmente hanno facilitato l'ingresso del virus negli ospedali. Ma non si tratta di capire di chi è la colpa, perché le pandemie non arrivano mai in un'unica ondata, non c'è mai un'ondata pandemica e poi tutto sparisce. Normalmente abbiamo sempre una seconda ondata pandemica, quindi se vogliamo prevenirla dobbiamo assolutamente imparare la lezione", conclude.

"Vaccinare più persone possibile"

Qualche giorno fa Lopalco aveva invitato a incrementare i vaccini in autunno. "Iniziamo a organizzarci per il vaccino antinfluenzale che dovremo fare in autunno. Il vaccino contro l'influenza non protegge dal coronavirus, ma a ottobre dobbiamo vaccinare più persone possibili, perché meno casi di influenza stagionale avremo il prossimo anno e più sarà facile individuare eventuali casi di Covid-19", aveva detto intervistato a Studio24 su Rainews24.

Quanto all'estate che ci attende, "dal punto di vista epidemiologico mi auguro sia molto calda perché questo potrà in parte aiutare a ridurre la circolazione del virus", ha detto l'esperto. A ogni modo "sarà una estate da trascorrere con cautela massima", e alcune abitudini, come quella di lavarsi bene le mani, "dovremo imparare a farla nostra".