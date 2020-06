Lombardia: tornano a crescere i positivi, 170 casi e 22 decessi

Milano, 25 giu. (askanews) - In Lombardia i nuovi casi positivi sono 170 su 9.832 tamponi effettuati, pari a un rapporto di 1,7%. Dei 170 positivi, 53 sono stati individuati a seguito di test sierologici effettuati a Bergamo, mentre 84 risultano "debolmente positivi". I decessi sono pari a 22 (16.608 totale). Gli attualmente positivi sono 11.992 (-235), i guariti 383. Stabile il numero di ricoverati in terapia intensiva (48 in totale), mentre i ricoverati non in terapia intensiva diminuiscono di 70 a 622.