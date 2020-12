Lombardia, risale il rapporto tamponi positivi: 11,7%. 85 morti

Milano, 31 dic. (askanews) - Torna a risalire in Lombardia il rapporto tra tamponi e positivi al Covid-19, oggi all'11,7%. Sono 3.859 i nuovi positivi a fronte di 32.858 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Sempre alto anche il numero dei nuovi decessi, 85 (totale a 25.123) e oggi in crescita anche il numero dei ricoveri in terapia intensiva, + 8 a 489.I guariti/dimessi sono 2.147, mentre i ricoverati in reparti non intensivi sono in calo di 180, a 3.437.