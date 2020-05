Lombardia: oggi 34 decessi, 148 nuovi positivi al Covid

Milano, 25 mag. (askanews) - Sono 34 i decessi per Covid registrati ufficialmente da Regione Lombardia nei dati del 25 maggio, ieri i dati, seppur con molte cautele nei commenti, parlavano di zero vittime. Il totale dei morti per la pandemia in regione salgono così a 15.874.A fronte di 5.641 tamponi effettuati, si registrano 148 nuovi positivi (casi totali 87.258), mentre il numero delle persone attualmente positive scende di 399 unità, a 25.215.In rapporto ai tamponi effettuati i nuovi positivi sono il 2,6% dei testati. Calano inoltre, seppure di una sola unità, i ricoverati in terapia intensiva (a 196), mentre i ricoverati non in terapia intensiva scendono di 296 unità (a 3.721).