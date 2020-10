Lombardia: nuovi positivi 18,3% dei tamponi, altri 47 morti

Milano, 28 ott. (askanews) - Sono 7.558 i nuovi positivi al Covid-9 in Lombardia, con il numero record di 41.260 tamponi effettuati, per una percentuale, ancora in crescita, pari al 18,3%. Dei nuovi casi individuati, 229 sono "debolmente positivi" e 36 derivano da test sierologici. I morti nelle ultime 24 ore in regione sono stati 47, per un totale di 17.357 vittime dall'inizio della pandemia. Cresce anche il numero dei ricoverati: +357 nei reperti ordinari e +21 in terapia intensiva, con il totale di questi ultimi che arriva a 292 persone. Il numero dei guariti o dimessi cresce oggi di 989 unità.Milano resta la provincia da cui proviene la maggior parte dei nuovi casi: 2.708, di cui 1.092 a Milano città. Nu,eri altri anche in provincia di Varese: 1.902 nuovi positivi, e Monza e Brianza: 822.