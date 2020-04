Lombardia, meno ricoverati e +124 morti

(ANSA) - MILANO, 27 APR - In Lombardia continua a calare la pressione sugli ospedali: sono ben 956 in meno i ricoveri nei reparti non di terapia intensiva a cui vanno aggiunti 26 posti letto in meno occupati in terapia intensiva. I decessi in totale sono 13.449, con un aumento di 124 rispetto a ieri. Il totale dei positivi in regione è di 73.479 con un aumento di 590 ma i tamponi effettuati sono stati solo 5.053 (12.642 quelli effettuati ieri). Sono i dati resi noti da Regione Lombardia. Sono solo 79 i nuovi positivi registrati a Milano città (totale 7.867) mentre comprendendo la provincia l'aumento è di 188 persone per un totale di 18.559. Aumenti contenuti anche a Bergamo (+37) e a Brescia (+ 35). Numeri più alti a Pavia (+85) Lecco (+53) e Como (+51). Il dato può risentire del numero di tamponi eseguito, 5.053, meno della metà di quelli di ieri che erano 10.857.