Lombardia, ancora 609 nuovi positivi al Covid e 94 altri morti

Milano, 8 mag. (askanews) - I positivi al Covid 19 in Lombardia continuano a crescere con un ritmo che resta piuttosto intenso. A oggi, 8 maggio, i nuovi casi nella regione sono 609, numeri che fanno salire il totale ufficiale a 80.723. I decessi restano alti: nelle ultime 24 ore altri 94 morti, dato in calo rispetto ai giorni precedenti, che però avevano visto cifre preoccupanti: 134 morti giovedì e addirittura 222 mercoledì. Il totale dei decessi lombardi è salito a 14.839.Nel corso del punto comunicazione quotidiano su Facebook, la Regione Lombardia ha comunicato anche gli altri dati: i ricoverati in terapia intensiva calano ancora di 80 unità, e ora siamo a 400 ancora ricoverati in T.I. Diminuiscono anche i ricoverati non intensivi: -146 per un totale di 5.702 persone.Per quanto riguarda i tamponi, infine, nelle ultime 24 ore ne sono stati processati 10.993, per un totale di 466.287.