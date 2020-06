Lombardia, ancora 272 nuovi positivi al Covid: tasso tamponi 1,8%

Milano, 12 giu. (askanews) - Dopo le preoccupazioni per i numeri di ieri, anche oggi in Lombardia il numero dei positivi al Covid-19 cresce a ritmi più alti dei giorni precedenti: 272 in più rispetto a ieri. Un dato che va però sempre confrontato con quelli dei tamponi effettuati, 14.837 nella giornata, il che porta il rapporto tamponi-positivi all'1,8%, cifra comunque più bassa rispetto ai dati di alcuni giorni orsono, quando stabilmente ci si assestava intorno al 2,5%.Attualmente, secondo i dati ufficiali di Regione Lombardia, i positivi sono 17.024, 316 in meno di ieri, mentre il numero totale dei casi in Lombardia sale a 91.204. Sale di 557 unità il numero dei guariti, mentre i nuovi decessi sono 31, per un totale drammatico di 16.405 morti.Per quanto riguarda i ricoveri, ancora 97 persone si trovano in terapia intensiva, dato uguale a ieri, mentre tra i ricoverati in reparti non intensivi la cifra scende di 131 unità, ora a 2.357.