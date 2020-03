Coronavirus, Fontana: "I presidii sanitari sono quasi al collasso"

Una settimana: è questo il periodo di tempo a disposizione delle autorità lombarde per cercare di invertire la tendenza di contagi da Coronavirus dopo i forti ritmi di incremento registrati negli ultimi giorni. Altrimenti il sistema sanitario regionale rischia il collasso. Questo, in sintesi, il pensiero espresso dal presidente della giunta regionale, Attilio Fontana. "Stiamo arrivando ai limiti massimi", ha detto. "In pochi giorni siamo riusciti ad aprire 200 nuovi posti di rianimazione, ma il numero di malati continua ad aumentare e la situazione si sta avvicinando a un punto di pericolo". I tempi, ha messo in chiaro Fontana, sono stretti: "Abbiamo qualche giorno, forse una settimana, per dare una risposta adeguata a tutti. Bisogna fare in modo che entro questa settimana il numero di chi si infetta inizi a ridursi".

Fontana, dopo un incontro con i 12 sindaci dei capoluoghi lombardi: "Credo sia utile - ha detto Fontana - per la salute dei nostri cittadini, ma anche per l'economia. Zaia ha usato il termine giusto: piuttosto che rinviare un'agonia non dando via libera a una ripresa a tempo pieno e con la massima energia della nostra economia, meglio fare un sacrificio di una o due settimane in cui si blocca tutto, ma ci si libera da questo virus definitivamente per poi ripartire con entusiasmo, invece di questo stillicidio di divieti parziali, poi revocati, poi allargati. Bisogna prendere il toro per le corna". La richiesta, ha aggiunto Fontana, è rivolta al Governo e esclude gli alimentari e i servizi pubblici essenziali come la raccolta dei rifiuti. D'accordo con Fontana anche il presidente del Veneto Luca Zaia. "Piuttosto che protrarre un'agonia che dura mesi, credo sia meglio arrivare a una chiusura totale, così da bloccare definitivamente il contagio", ha detto Zaia.

Preoccupati i sindacati. In Lombardia "la situazione dei presidii sanitari, che ci viene rappresentata anche dai lavoratori e lavoratrici della sanità nostri associati, è di fatto al collasso e agli stessi operatori sono richieste prestazioni orarie e carichi di lavoro già insostenibili", hanno scritto Cgil, Cisl e Uil Lombardia in una lettera congiunta inviata al governatore della Lombardia. "Il moltiplicatore quotidiano dei contagi, dei ricoveri in ospedale, dei ricoveri in terapia intensiva e, purtroppo, dei decessi continua ad assegnare alla Lombardia un primato assoluto che non ha uguali, ad oggi, nel resto delle regioni italiane", hanno aggiunto i sindacati che hanno chiesto uno stop delle attività economiche in regione. "Non vogliamo neanche pensare quale scenario si aprirebbe nelle prossime ore se la frequenza dei contagi e dei ricoveri dovesse proseguire con il trend degli ultimi giorni o, peggio, incrementarsi ulteriormente", hanno chiosato le sigle.

Le preoccupazioni dell'Anci. "E' il tempo della fermezza. Ho incontrato i sindaci dei capoluoghi lombardi e il presidente di Anci Lombardia, chiedono tutti la stessa cosa: chiudere tutto adesso, tranne i servizi essenziali, per ripartire il prima possibile. Le mezze misure, l'abbiamo visto in queste settimane, non servono a contenere questa emergenza". Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo l'incontro avuto questa mattina in video conferenza con i sindaci delle città capoluogo di provincia della Lombardia.



La Regione lombarda sembra compatta. Sta pensando di chiudere le attività produttive, fermare il trasporto pubblico locale per i prossimi 15 giorni per tentare di arginare il contagio da coronavirus, ha confermato in video collegamento con Mattino 5 l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. "Visto che il numero delle persone in ospedale e in terapia intensiva cresce molto, stiamo valutando un provvedimento molto più forte per tutte le attività produttive, il trasporto pubblico locale - ha detto - A questo punto per 15 giorni proviamo a chiuderci, a evitare qualunque occasione di uscire di casa e soffocare la diffusione del virus".

L'assessore subito dopo ha precisato che "valuteremo con i sindaci e il presidente Fontana" l'introduzione di queste misure, che "la chiusura dei negozi nel pomeriggio in settimana l'avevamo già chiesta sabato al governo che poi ha accettato solo di chiudere i bar e i ristoranti alle 18. Noi troviamo incongruente dire a una persona che può uscire soltanto per andare in ufficio e tornare piuttosto che per andare a fare la spesa e poi gli lascio i negozi per lo shopping. Il primo a non credere alle misure è il cittadino".

"Noi continuiamo a trovare nuovi posti di terapia intensiva e ogni giorno vengono saturati - ha ricordato Gallera - Per ora abbiamo vinto noi, per quanto riusciremo a farlo non lo so: stiamo aprendo altri 200 posti in terapia intensiva. Forse nessun altro sistema sanitario avrebbe retto così e contiamo di reggere ancora un po', ma mettere in campo misure molto dure subito ci può consentire di arrestare nell'arco di 7-10 giorni la crescita e fare in modo che il sistema riesca a reggere".

Qualche critica all'operato di Fontana, Gallera e Zaia. "Fontana, Zaia o Gallera stanno purtroppo dimostrando di non saper gestire con serietà e fermezza una situazione di crisi. Abituati come sono ad alimentare le paure e a non risolverle mai, oggi continuano a fare lo stesso, con conseguenze gravissime". Lo dichiara Gianfranco Librandi, deputato di Italia Viva, a giudizio del quale ""di oggi - con il dpcm firmato ieri sera - il Paese ha finalmente regole certe e chiare su come affrontare l`emergenza sanitaria e contenere il contagio del virus. Gli italiani ora sanno che è loro responsabilità individuale e collettiva salvaguardare la nostra società e il suo benessere con comportamenti responsabili. Se le nuove misure saranno rispettate dai cittadini, il nostro sistema sanitario reggerà, come ha dichiarato ad esempio un esperto come il professor Alberto Zangrillo del San Raffaele".