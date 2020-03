(ANSA) - MILANO, 10 MAR - E' salito a 468 il numero dei decessi per Coronavirus in Lombardia: lo ha detto l'assessore a lWelfare della Lombardia Giulio Gallera in conferenza stampa sottolineando che si tratta di 135 più di ieri "un numero ampio". In tutto i positivi risultano essere 5.791 (ma con molti tamponi in arrivo ancora), 3319 i ricoveri non in terapia intensiva (+505), 466 in terapia intensiva (+26) e 896 dimessi.