Regioni e comuni come piccoli staterelli: dopo il lockdown, il caos regna sovrano

Mai vista una tragedia gestita con così tanta confusione. Purtroppo, siamo abituati agli eventi drammatici, ma in genere sappiamo gestirli bene. Ricordo i terremoti dell’Aquila e dell’Irpinia. Arrivata la notizia, squadriglie di elicotteri si sono alzati in volo dalle città del Nord (Bolzano, soprattutto) portando i primi soccorsi. In sostanza, i famosi cani Usar, capaci di annusare dove ci sono sopravvissuti sotto le macerie e il fango. Questi cani, che si muovono solo con il loro addestratore personale, spesso ci vengono richiesti anche dall’estero. Intanto, colonne di soccorsi si infilavano nelle autostrade: a preparare ricoveri di fortuna, mense, e altro. E la signora Susanna Agnelli arrivava con le sue amiche e alcuni camion-cucina: cofanate di spaghetti per chiunque avesse fame: sinistrati, soccorritori, passanti.

Lockdown in ritardo

Questa volta, invece, è andato tutto storto. L’unica decisione sensata (chiudere tutti in casa) è stata presa in ritardo e probabilmente è costato la vita a qualche centinaio di persone. Dopo, tutto si è come sfarinato: ogni regione e comune si è messo a fare di testa propria. Il governo ha fatto non so quanti decreti, avvisi, circolari, al punto che più nessuno ci capisce niente.

Fase 2 incerta

Adesso, nel governo si litiga. Mi sembra di capire più che altro sulla richiesta (da parte di Renzi) di aprire e ripartire subito. Cosa giusta, visto che tanto non abbiamo e non avremo fino all’anno prossimo un vaccino: con il corona virus bisognerà imparare a convivere.

Peccato che in questi due mesi di lockdown nessuno abbia trovato il tempo per riflettere su questo Stato che non c’è, dove chiunque fa come gli pare. Le regioni hanno imparato a comportarsi come piccoli staterelli, e sarà difficile riportarle all’ordine.

In sostanza, molti sono morti, altri sono in difficoltà economiche, ma alla fine l’Italia che riaprirà sarà la stessa Italia che aveva chiuso: vecchia e disordinata, e dove non è chiaro chi abbia il potere di fare cosa.

Il pessimo esempio milanese

La prima conclusione alla quale mi sento di arrivare è che sull’autonomia regionale si è fatta molta confusione. In teoria ci sarebbe un responsabile della protezione civile, ma mi sembra che sia stato scavalcato da tutti. Persino da quegli idioti che sono andati a fare una passeggiata a Milano lungo i Navigli, e che nessuno ha fermato o multato.

In compenso, tutti gli incapaci di tenere l’ordine e di far rispettare le disposizioni hanno potuto godere di passerelle televisive infinite, dicendo in sostanza nulla.

Insomma, non abbiamo dato una grande prova.