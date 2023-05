Locatelli, nuovo corso per l'Osservatorio della Disabilità

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - La riorganizzazione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, rendendolo più snello, per dare vita entro il 2024, al nuovo piano operativo nazionale per le persone con disabilità. Un evento nazionale che si svolgerà il 22 e il 23 settembre a Rimini e che avrà come logo 'Expo Aid-Associazione Inclusione Disabilità 2023.Io persona al centro'" organizzato dallo stesso Osservatorio per tracciare le linee guida del nuovo piano nazionale per la disabilità "con una unione di intenti per il futuro condivisa tra istituzioni e mondo del terzo settore" e che avrà anche uno spazio espositivo.

Ed infine la partecipazione dell'Italia, per la prima volta in presenza, al Congresso mondiale della disabilità che si terrà a New York dal 13 al 15 giugno. Sono le tre novità presentate dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli che hanno un unico "filo conduttore" ovvero 'cambiare paradigma' sulla disabilità. Sul nuovo percorso dell''Osservatorio Nazionale, Locatelli ha precisato che oggi "ha avuto l'ultima riunione nelle veste più antica e con il nuovo regolamento, così come sollecitato dalla Corte dei Conti, abbiamo riorganizzato la partecipazione all'Osservatorio ed anche dei gruppi di lavoro". Ci saranno 60 componenti, 40 previsti dalle legge di cui 28 in rappresentanza di enti e 12 del mondo dell'associazionismo. "Per riequilibrare - ha puntualizzato Locatelli - ho aggiunto 20 invitati permanenti del mondo dell'associazionismo. Stileremo entro l'anno prossimo il piano nazionale che sarà firmato dal presidente della Repubblica. Il lavoro dei gruppi dell'Osservatorio sarà incentrato al confronto con altri ministeri per poter quantificare anche le risorse che il nostro Paese mette già a disposizione per il mondo della disabilità e da lì partire per fare una programmazione davvero concreta per i prossimi anni". . (ANSA). .