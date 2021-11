Lobby nera: indagata 'donna del trolley'

(ANSA) - MILANO, 05 NOV - C'è una quarta persona indagata nell'inchiesta milanese per finanziamento illecito e riciclaggio scaturita dall'indagine giornalistica di Fanpage su presunti fondi 'opachi' per la campagna elettorale di Fratelli d'Italia per le amministrative milanesi. Si tratta di una collaboratrice di origine georgiane di Roberto Jonghi Lavarini, il cosiddetto 'barone nero'. E' la donna che ritirò il 30 settembre un trolley, mentre Jonghi Lavarini osservava a distanza, dove i giornalisti di Fanpage, in realtà, invece di denaro avevano messo libri. Perquisizioni della Gdf, nell'inchiesta dei pm Basilone e Polizzi, sono state effettuate ieri. (ANSA).