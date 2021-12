(Adnkronos) - Lo stato di salute della sanità italiana La pandemia ha messo a dura prova la sanità italiana e le strutture ospedaliere si sono trovate al centro del dibattito pubblico e politico come mai prima. In effetti da ormai quasi due anni non c'è mezzo di informazione che non diffonda quotidianamente dati e statistiche sul Covid e su come la sanità sta affrontando l'emergenza. Ma facciamo un passo indietro. Prima dell'emergenza sanitaria, quale era lo stato di salute del Servizio Sanitario Nazionale? Adnkronos ed Expleo hanno tastato il polso alla sanità nazionale negli ultimi anni, anche in confronto con gli altri Paesi europei, sulla base di diversi parametri e a partire dai dati forniti da diverse fonti. Tra luci e ombre, punti di forza e debolezze, emerge che la sanità italiana nel complesso non sta poi così male. Per i dati nazionali le fonti di riferimento sono: gli open data del Ministero della Salute dal 2010 al 2019, i dati della sezione “salute e sanità” dell'ISTAT dal 2013 al 2019, i dati ALS – Associazione Liberi Specializzandi – che fornisce tra l'altro, i dati sul numero dei candidati ai test di specializzazione, CPT – Centri Pubblici Territoriali – che analizzano i flussi finanziari delle amministrazioni pubbliche a livello regionale, Confindustria Dispositivi Medici, la federazione di Confindustria che rappresenta le imprese che operano nel settore dei dispositivi medici e riporta i dati sullo stato di obsolescenza delle tecnologie mediche in Italia fino al 2019. Per i dati internazionali le fonti sono: Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea ed OECD, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Più infermieri che medici Uno degli indicatori dello stato di salute della sanità di un Paese riguarda le risorse umane. In particolare uno dei dati più significativi è quello relativo al numero di medici e infermieri, specie se il valore è rapportato alla popolazione. In Italia ci sono 4 medici e 6,16 infermieri ogni mille abitanti: è quanto emerge dai dati Istat relativi al 2019. A livello locale le regioni dove si registra il maggior numero di medici generici e specialisti sono la Sardegna con 4,82 per mille abitanti, seguita dal Lazio 4,74 e dalla Liguria 4,62. In Basilicata (3,51), Veneto (3,46) e Trentino Alto Adige (3,27) invece registrano i numeri più bassi. A livello di personale infermieristico nel 2019 in Italia c'erano complessivamente 367.684 unità. I numeri maggiori a livello regionale si registrano in Liguria con 8,06 infermieri ogni mille abitanti, seguita dal Molise con 8,04 e dal Trentino Alto Adige con 7,81. I dati più bassi in Campania, Calabria e Lombardia con circa 5 infermieri ogni mille abitanti. I medici italiani invecchiano più degli altri Secondo i dati OECD relativi al 2019 emerge che oltre la metà (55%) dei medici generici e specialisti in Italia ha più di 55 anni. Un dato che evidenzia l'anzianità del personale medico nel nostro Paese. Entrando nello specifico delle fasce di età, il 35% ha tra 55 e 64 anni, il 19% tra 65 e 74 anni e l'1% ha più di 75 anni, che tradotto in numeri significa 3.255 medici over 75, un dato che ci pone al primo posto tra gli Stati europei qui considerati. Solo la Francia si avvicina al dato italiano con 2.706 medici con più di 75 anni. In diversi paesi europei, come in Germania e Spagna, non risultano medici di età over 75. Personale medico: Italia seconda in Europa Solo la Germania con 365.100 ha un numero maggiore di medici rispetto all'Italia che ne ha 241.945. I dati OECD si riferiscono al 2019 e i Paesi europei presi in considerazione sono: Austria, Belgio, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Ungheria, Regno Unito e Repubblica Ceca. A livello di personale infermieristico invece l'Italia scivola al decimo posto, con 6,16 infermieri ogni mille abitanti, mentre la Germania conferma il primato sancito nel numero di medici con 13,95 infermieri ogni mille abitanti. Imbuto formativo e “camici grigi” La difficoltà che i giovani medici italiani incontrano nella specializzazione è in parte spiegato dal cosidetto imbuto formativo ovvero la differenza tra il numero di posti disponibili dei concorsi SSM e il numero complessivo di candidati. Per tutti gli anni accademici dal 2013/2014 al 2019/2020 risulta evidente come il numero di borse di studio a disposizione per la specializzazione risulti nettamente inferiore rispetto ai candidati che si trovano quindi in una sorta di limbo. Si tratta dei cosidetti “camici grigi” giovani medici laureati che non riescono a entrare in un canale formativo post-laurea, di specializzazione o di formazione. A tale proposito si pensi che fino all'anno accademico 2018/2019 meno della metà dei candidati riusciva ad accedere alla scuola di specializzazione. Efficienza del SSN: la soddisfazione dei cittadini L'efficienza del servizio sanitario nazionale si misura principalmente sul grado di soddisfazione degli utenti. E ciò risulta particolarmente indicativo quando si tratta di persone che sono state ospedalizzate. Da un'indagine a campione condotta dall'Istat nel 2019 su cittadini che nei tre mesi precedenti l'intervista hanno avuto almeno un ricovero, emerge il grado di soddisfazione degli italiani in relazione ai servizi sanitari ospedalieri con particolare riferimento a quattro parametri: assistenza sanitaria, assistenza infermieristica, vitto, servizi igienici. Sulla base di questi parametri il livello di soddisfazione media più elevato è stato registrato nelle strutture ospedaliere del Trentino Alto Adige (55,8%). Al secondo posto il Veneto con il 49,75%. Terzo gradino del podio per l'Umbria con il 45%. All'ultimo posto invece la Sicilia con un valore medio di soddisfazione del 12,75%. In generale il livello di soddisfazione dei cittadini del Sud Italia è comunque sempre piuttosto basso. Agli ultimi sei posti si trovano infatti regioni del Mezzogiorno. L'unica in controtendenza è la Sardegna con un livello di soddisfazione significativo (38,5%). Italia tra i migliori in EU per mortalità prevenibile Uno degli elementi che definiscono lo stato in cui si trova un sistema sanitario è quello della cosidetta mortalità evitabile con cui si identificano i decessi di persone di età inferiore a 75 anni che si sarebbero potute evitare in presenza di una sanità più efficiente. Questo fenomeno ha due indicatori: mortalità prevenibile, ovvero un decesso che poteva essere evitato attraverso conoscenza medica e tecnologia; mortalità trattabile, ovvero un decesso che poteva essere evitato attraverso interventi di salute pubblica più incisivi come per esempio prevenzione primaria, diagnosi precoce, terapia efficace. Ai fini del calcolo statistico affinché un decesso sia classificabile nella categoria mortalità evitabile deve rientrare nell'elenco di malattie e condizioni di salute indicato da OCSE e Eurostat. Fatta questa premessa, a livello di mortalità prevenibile secondo i dati 2018 Eurostat il numero complessivo di morti evitabili in Europa è stato di 665.000, che equivale a un tasso medio di 183 decessi per ogni 100 mila abitanti. In questa graduatoria la sanità italiana si trova in una delle posizioni migliori con un tasso di 104,03, molto al di sotto della media europea. Anche il parametro della mortalità trattabile vede il nostro Paese tra i migliori a livello continentale. A fronte di una media EU di 108,62 decessi per 100 mila abitanti, in Italia si registra un tasso di 64,94, oltre 40 punti sotto la media. I dati si riferiscono al 2018 e non comprendono la Francia. Sanità, quanto ci costi! Veniamo a uno dei capitoli più delicati e discussi ovvero la spesa sanitaria pubblica che si distingue in due categorie: spesa della Pubblica Amministrazione, che include le spese degli Enti sanitari locali, Ministeri, Università, Croce Rossa, Agenzia del Farmaco e altri enti; spesa per le assicurazioni sanitarie a contribuzione obbligatoria, che include le assicurazioni sanitarie volontarie, la spesa finanziata dalle imprese e la spesa diretta delle famiglie. Ma come è distribuita a livello regionale la spesa sanitaria? Dai dati del portale dei Conti Pubblici Territoriali (CPT) del 2019 emerge che la Lombardia è al primo posto per spesa sanitaria con oltre 26 miliardi di euro, seguita a notevole distanza dal Lazio con 11,5 miliardi, terza l'Emilia Romagna con 10,1 miliardi. Tra le voci che influiscono sulla spesa sanitaria regionale si trova l'acquisto di tutti i dispositivi medici delle strutture sanitarie. Si tratta di una categoria ampia ed eterogenea che comprende, tra gli altri, macchinari per TAC, PET, dispositivi di prelievo e somministrazione (aghi, siringhe, ecc.). Secondo i dati del Ministero della Salute, tramite il portale Open Data, nel 2019 la spesa maggiore è stata sostenuta dalla Lombardia con 732 milioni di euro, seguita da Emilia Romagna con 487 milioni e Veneto 484 milioni. Escludendo le piccole regioni come Valle d'Aosta, Molise e Basilicata che ovviamente hanno una spesa molto contenuta, tra le regioni più grandi la Campania è quella che spende meno in dispositivi medici (291,4 milioni di euro). Per quanto riguarda invece l'acquisto di grandi apparecchiature sanitarie, come TAC, RMN, Mammografi e altri, la spesa maggiore relativa al 2019 è stata sostenuta dalle strutture dell'Emilia Romagna con quasi 5,2 milioni di euro, seguono Lombardia 2,1 milioni e Puglia 1,8 milioni. Spesa sanitaria: il confronto europeo Confrontare la spesa sanitaria di diversi paesi non è agevole, dato che non tutti i sistemi sanitari sono uguali. In Europa possono essere classificati in due categorie: il modello Bismarck, attivo in Germania, Francia, Lussemburgo, Olanda, Belgio, Austria, che si basa sull'assicurazione obbligatoria e garantisce copertura sanitaria in relazione al contributo versato; il modello Beveridge, attivo in Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Grecia, Spagna, Portogallo, Finlandia, Norvegia, che è finanziato dalla fiscalità generale e garantisce una copertura a prescindere dalle capacità economiche e contributive. Dai dati OECD relativi al 2019 la spesa sanitaria pro capite adeguata al costo della vita vede una media europea di 3.694 euro. L'Italia con 3.252 euro per cittadino si trova sotto la media. Al primo posto la Norvegia che spende 6.004 euro per ogni suo abitante, seguita da Germania 5.802 euro e Olanda 5.109 euro. La spesa sanitaria pro-capite più bassa si trova in Ungheria e Lettonia rispettivamente con 1.949 e 1.815 euro per ogni cittadino. Turismo sanitario: dove vanno a curarsi gli italiani? Il nostro sistema sanitario nazionale permette a ogni cittadino di essere assistito anche presso strutture che si trovano in altre regioni rispetto a quella di residenza. Questo aspetto si traduce nella mobilità sanitaria interregionale, un fenomeno dagli importanti risvolti economici oltre che sanitari, che può essere distinta in attiva, quando rappresenta le prestazioni sanitarie offerte da una regione a cittadini non residenti e passiva, quando identifica prestazioni erogate a cittadini al di fuori della propria regione di residenza. Bisogna tenere presente che lo spostamento può anche non essere reale in quanto vi sono cittadini che hanno una residenza differente rispetto al luogo in cui vivono. Analizzando la mobilità sanitaria interregionale i dati del Ministero della Salute, riferiti al 2018, evidenziano chiaramente il divario tra regioni. Le regioni che accolgono più pazienti non residenti sono la Lombardia con 164.832 ricoveri, seguita dall'Emilia Romagna con oltre 100 mila e il Lazio con quasi 80 mila. Da quali regioni arrivano i ricoverati in Lombardia? Dal Piemonte per il 17%, dall'Emilia Romagna per il 13% e dalla Sicilia (9%). Dunque, la prossimità regionale è solo una delle motivazioni che spinge alla mobilità sanitaria. Coloro che affrontano lunghi spostamenti per curarsi sono motivati anche dalla migliore reputazione di cui gode l'assistenza sanitaria di una specifica regione. Parlando di mobilità passiva, la prima regione è invece la Campania. Nel 2018 ben 78.376 cittadini campani sono stati ricoverati presso strutture ospedaliere di altre regioni. In quali regioni sono andati a farsi curare? Il 26% nel Lazio, il 18% in Lombardia, il 10% in Toscana. La mobilità sanitaria regionale ha anche un aspetto economico tutt'altro che trascurabile. Ogni regione infatti ha una sorta di saldo che deriva dal rapporto tra i crediti e i debiti maturati: i primi sono riferibili alla mobilità attiva, i secondi a quella passiva. Nel calcolo di tale saldo, stando al dato relativo all'acconto di riparto 2020 approvato dalla Conferenza Stato-Regione che si riferisce a due anni prima, quindi al 2018, soltanto sei regioni su venti hanno registrato un saldo positivo: Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Molise, Friuli Venezia Giulia. Apparecchiature sanitarie: troppe sono obsolete Una delle note dolenti della sanità italiana riguarda il grado di obsolescenza delle apparecchiature sanitarie presenti in ospedali e strutture pubbliche. Confindustria Dispositivi Medici attaverso l'OPI, Osservatorio Parco Installato, ha rilevato che oltre 18.000 apparecchiature per diagnostica a immagini (risonanza magnetica, TAC, PET, mammografi e angiografi) risultano obsolete ovvero hanno superato il periodo di adeguatezza tecnologica. Un dato che mette in evidenza come i servizi di prevenzione e diagnostica possano risultare inadeguati e imprecisi. Inoltre, la maggiore manutenzione delle apparecchiature obsolete implica ritardi nei tempi di attesa degli esami diagnostici. Sempre secondo l'OPI, i dati migliori invece riguardano i dispositivi mobili (ecografi portatili, radiografi mobili digitali e sistemi digitali per la chirurgia ad arco) che nell'80% dei casi analizzati risultano con meno di 5 anni di età. Per fare qualche esempio emblematico, il 71% dei mammografi convenzionali ha più di 10 anni, in confronto a un periodo di adeguatezza tecnologica che per questo strumento è di 6 anni, il 54% delle risonanze magnetiche chiuse 1,0 T ha oltre 10 anni, ovvero il doppio rispetto ai 5 anni di periodo di adeguatezza tecnologica.