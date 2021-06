Livorno, morta donna colpita da pezzo cornicione

(ANSA) - LIVORNO, 23 GIU - Non ce l'ha fatta la donna di 46 anni colpita alla testa lo scorso 17 giugno dalla crollo accidentale di un capitello ornamentale del cornicione di una finestra di un palazzo in via Buontalenti a Livorno. È morta oggi in ospedale, dove era stata ricoverata in gravissime condizioni subito dopo l'incidente senza aver mai ripreso conoscenza. Ora la procura dovrà trasformare in omicidio colposo il fascicolo che era stato aperto nei confronti dell'amministratore del palazzo per lesioni colpose. (ANSA).