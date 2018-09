Litigano e 'dimenticano' la figlia, denunciati

Potenza, 8 set. (Adnkronos) - Hanno litigato e si sono allontanati, lasciando la figlia di 5 anni sola per ben due volte nel fast-food, dove avevano cenato. La coppia è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Pignola in provincia di Potenza. La prima volta la bambina è stata lasciata a un tavolo di una pertinenza esterna al locale principale, mentre la seconda volta è stata lasciata all'interno dell'area giochi da cui è uscita, restando ferma davanti all'ingresso del locale. I genitori erano nel parcheggio, in auto e discutevano animatamente. La scena è stata notata da un cliente del fast-food che, temendo sia per l'incolumità della piccola che per il degenerare della discussione in atto tra i genitori, ha annotato la targa e chiamato il 112. Giunti sul posto, i militari hanno ricostruito i fatti e hanno denunciato i due conviventi.