Lite con vicino di casa, Fedez imputato

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Il rapper Fedez è imputato per lesioni davanti al giudice di pace di Milano per una lite con un vicino di casa, che ha riportato 10 giorni di prognosi, in zona Tortona a Milano, avvenuta intorno alle 6 del mattino il 12 marzo del 2016. Nell'udienza dello scorso 21 novembre, davanti al giudice Tommaso Cataldi, ha testimoniato il cantante Fabio Rovazzi, che era presente al momento della rissa e ha riferito che sarebbe stato il vicino a colpire Fedez con un pugno. Fedez e il vicino di casa avevano entrambi sporto denuncia dopo la lite, di cui si era parlato all'epoca sui media. Quello che si sta svolgendo davanti al giudice di pace milanese è il procedimento a carico del rapper 30enne. Nell'imputazione a carico di Federico Leonardo Lucia, in arte 'Fedez', si legge che lui avrebbe aggredito il vicino di casa che si era affacciato alla sua porta per via della musica alta che proveniva dell'appartamento, causandogli anche un trauma cranico lieve.