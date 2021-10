“La lingua latina deriva dal sardo, non il contrario”: giovedì a Cagliari la presentazione del libro di Porcheddu

Nel suo ultimo libro, “Il più grande falso storico di tutti i tempi: la lingua latina”, il linguista e studioso Bartolomeo Porcheddu scrive che “la lingua latina deriva dal Sardo e non il contrario”, e per dimostrarlo analizza radici linguistiche e morfemi, fatti storici, fonti, reperti e toponimi, condensando i risultati in 330 pagine.

Il libro – che ovviamente sta facendo molto discutere - verrà presentato a Cagliari il 14, giovedì, alle ore 17,30, presso l'Ex Orto dei Cappuccini in viale Merello. Dialogherà con l’autore il giornalista Ignazio Dessì.

Sarà un’occasione per approfondire tematiche stimolanti. "Il latino che si studia a scuola – sostiene infatti il docente – è l'esito di una costruzione a tavolino effettuata subito dopo l'occupazione militare dei territori peninsulari in cui erano situate le città della Magna Grecia (267 a.C.)".

Non sarebbe altro insomma che una creazione standardizzata, costruita ad arte tra il 267 a.C. e il 240 a.C.. “I romani avrebbero applicato alla radice sarda dei nomi il morfema greco", perché "volevano poter vantare una discendenza dai Greci”, spiega l’autore. Così la storia sarda è stata occultata. Ma la civiltà della Sardegna è iniziata 4mila anni prima di Cristo, ha lasciato testimonianze archeologiche imponenti, uniche nel Mediterraneo, secoli e secoli prima che Roma nascesse, e considerare il sardo una semplice lingua neo-latina significa distruggere quella storia fondamentale.

Com’è possibile pensare che l’Isola in mezzo al grande verde non abbia espresso una sua grande cultura, e una lingua diffusa, millenni prima di Roma? Un arco storico temporale come quello non può essere cancellato dalla, relativamente, breve storia romana".

Ma c’è addirittura di più ad avviso dello studioso: la stessa origine di Atene e Roma potrebbe avere a che fare con l’Isola delle torri.

