Lieve accelerazione del ghiacciaio

(ANSA) - AOSTA, 10 OTT - Lo scivolamento verso valle del ghiacciaio di Planpincieux, sul versante italiano del Monte Bianco, ha registrato nelle ultime 24 ore una lieve accelerazione. Lo si apprende dal bollettino giornaliero emesso in serata dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dalla Fondazione Montagna sicura. L'andamento riguarda tutti e tre i settori di osservazione, in cui i tecnici hanno suddiviso il ghiacciaio. La velocità maggiore è stata osservata nella zona frontale che si è spostata di 30 centimetri. "Il trend settimanale di spostamento del ghiacciaio - spiega la nota - rimane comunque su valori in lieve rallentamento".