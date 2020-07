Se la misericordia di Dio si fa umana. La Sardegna e un libro di percorsi di liberazione

Dalla Sardegna, da Cagliari più precisamente, viene una nuova testimonianza di supporto alla missione di papa Francesco impegnato a promuovere una coscienza cristiana per una Chiesa povera e dei poveri la Chiesa. Questa volta la testimonianza viene resa da un libro a sorpresa che già nel titolo riassume e attualizza la tematica di fondo del magistero del primo papa gesuita con l’animo di san Francesco, La misericordia di Dio è umana. Si tratta di un libro che evidenzia il dialogo a distanza sempre incrociato dal papa con Arturo Paoli, eminente figura contemporanea della Chiesa dei poveri, che ha iniziato la sua missione di piccolo fratello di Charles de Foucauld proprio in Sardegna nel lontano 1957 prima di trasferirsi in America latina dove ha trascorso la maggior parte della missione. Non va dimenticano che Cagliari, dopo la famosa visita iniziale a Lampedusa , è stata la seconda tappa dei viaggi apostolici di Francesco in Italia dove ha ribadito la sua attenzione preferenziale ai poveri e agli esclusi.

29 conversazioni

Il libro raccoglie 29 conversazioni di fratel Arturo Paoli, tenute tra il 1990 e il 2008 in diverse zone d’Italia, con uditori i più disparati. La sua amicizia spirituale con Jorge Mario Bargoglio è stata possibile da circostanze biografiche, ma soprattutto dalla sintonia spirituale fondata sul Vangelo e nell’impegno per realizzare la Chiesa del concilio Vaticano II.

Il pensionato creativo di Cagliari

Se il patrimonio del Vangelo ha riacquistato la sua freschezza e la sua forza, liberato dalle incrostazioni secolari, lo si deve anche a due figure di cristiani convinti e coerenti come Arturo Paoli e papa Francesco. E’ grazie a un cristiano, cittadino di Cagliari, Dino Biggio che dal 2006 dedica la sua vita da pensionato creativo a diffondere in forma organica il pensiero di Arturo Paoli con il quale ha vissuto una profonda amicizia spirituale e dal quale è stato riconosciuto interprete fedele del suo pensiero. Lo stesso Biggio invia le varie pubblicazioni postume dei testi di Arturo in Vaticano dove, pare, siano gradite e apprezzate dallo stesso Francesco. Non è vano ricordare che il primo testo curato da aveva come titolo scelto in accordo con Paoli “Svegliati Dio!”. Un tentativo di ridestare la fede cristiana dal coma profondo del compromesso secolare con lo spirito mondano da cui papa Francesco non si stanca di mettere in guardia clero e fedeli della Chiesa cattolica.

Misericordia tema centrale del messaggio del Papa

La nuova pubblicazione evoca la misericordia, tema centrale del messaggio di Francesco. Carlamaria Cannas e Gianni Mula, due insegnanti di fisica, autori dell’introduzione al volume mettono ben in evidenza la conversione che i temi preferiti da Arturo Paoli producono nella coscienza dei cristiani posti davanti a una scelta fondamentale: “O si è a favore del progetto di Dio o si è contro. Non esistono alternative più moderate se ci si riferisce a questo progetto, non si può essere al tempo stesso un po’ atei e un po’ credenti, un po’ con Dio ma anche un po’ con mammona, un po’ a favore dell’accoglienza ma anche un po’ a favore dei respingimenti. E tuttavia non possiamo negare che la maggior parte dei cristiani che oggi vivono nella parte sviluppata del mondo si trovi proprio in questa condizione: essi infatti vorrebbero collaborare al progetto di Dio ma hanno sempre qualche motivo urgente per non cominciare subito a farlo. E i motivi addotti per giustificare il ritardo suonano anche ragionevoli, dal rispetto delle leggi alla salvaguardia dell’ordine economico. Peccato che Gesù abbia annunciato il Vangelo proprio per salvare il mondo dalle conseguenze disastrose nelle quali l’aveva gettato il praticare l’idolatria dell’esistente, leggi e ordine economico inclusi”. L’urgenza di collaborare alla costruzione del Regno di Dio “era invece la fondamentale convinzione di Arturo”. E la sua parola era capace di inquietare le coscienze ponendole di fronte alla scelta coerente di vita richiesta dal Vangelo, superando luoghi comuni e tradizioni tramandate che avevano spossato la genuinità evangelica incastrandola nella sapienza mondana. Arturo metteva in guardia dal confondere sapienza cristiana e sapienza filosofica greca, liberando dalla tentazione umana che porta ciascuno a vivere se stesso come centro egoista dell’universo.

Cristo in tutti i fratelli oppressi o emarginati

Occorre invece collaborare al progetto alternativo di Dio che invita a vedere “Cristo in tutti i fratelli oppressi o emarginati”. Sentire nelle nostre viscere “come nella parabola del Samaritano, la sofferenza di coloro che sono umiliati e oppressi”. Più semplicemente occorre “cercare di essere cristiani anche oltre la messa domenicale”. Arturo Paoli risveglia la coscienza nel mezzo di questa contraddizione, indica al popolo cristiano la via della liberazione. L’essere cristiani diventa una condizione pericolosa perché conflittuale con i poteri di questo mondo; e la fedeltà al Vangelo può comportare anche oggi rischiare la morte. Essere cristiani non è una vita con le pantofole, ma una vita scomoda e pericolosa che richiede la disponibilità al sacrificio della propria vita. “Scusate – afferma Arturo – se vi dico che l’ha capito meglio l’ateo Che Guevara quando scrive ai suoi figli il testamento spirituale e dice: “Voglio che voi, figli miei, in qualunque luogo della terra, in qualunque momento dove voi vediate l’uomo oppresso e vittima dell’ingiustizia ne prendiate le difese”. Questo è tipicamente eucaristico. Occorre preparare i ragazzi a tradurre l’amore in responsabilità, non chiuderlo dentro ma esprimerlo, usarlo, per creare giustizia, fraternità, uguaglianza fra gli uomini, portarlo fuori a costo di dare la vita”. Esiste una quasi coincidenza tra Arturo e papa Francesco che nel suo programma di papa scrive: “Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere strumenti di Dio per la liberazione e la promozione dei poveri, in modo che essi possano integrarsi pienamente nella società; questo suppone che siamo docili e attenti ad ascoltare il grido del povero e a soccorrerlo”.

Il volume La misericordia di Dio è umana (a cura di Dino Biggio, edizioni Viverein, pagg.368) non poteva uscire in un momento simbolicamente più propizio. La pandemia Covid-19 cui Francesco ha dedicato rilevante attenzione ha suonato per il mondo in genere e della politica in particolare la campana della solidarietà come unica via di uscita davvero umana e giusta. Nel libro si trovano parole adatte per non costruire sulle macerie.