Libri: torna Bruno Larosa con il romanzo giudiziario 'Fortunato'

Roma, 20 mag. (askanews) - Un arresto inaspettato e un misterioso omicidio: un viaggio in un vortice di segreti e omertà che si snoda fra Napoli e la Calabria. Per la Ronzani Editore, esce "Fortunato", la nuova fatica letteraria di Bruno Larosa.Fortunato Ardore, 65 anni, vive con la famiglia nella frazione di un piccolo comune calabrese alle pendici dell'Aspromonte. Che lui possa essere uno dei capi della 'ndrangheta della Locride, accusa per la quale viene arrestato, appare fin da subito assurdo, un palese errore giudiziario. Dimostrarlo, però, si rivela tutt'altro che semplice, specie dopo l'assassinio del commissario che ha proceduto al suo arresto; inchiesta, quest'ultima, della quale viene incaricato un giovane pubblico ministero, Schiller. Della difesa di Fortunato si occupa invece Guido Castiglione, noto penalista napoletano e cugino dell'accusato: ma quella che l'avvocato deve compiere è una complessa e rischiosa corsa controcorrente, in un crescendo di tensione dalla quale emerge una decisa riflessione sulla legalità e sulle iniquità che intaccano dalle fondamenta il nostro sistema giudiziario.Nato nel 1959 a Locri (Reggio Calabria) ma napoletano d'adozione, Bruno Larosa è un avvocato penalista. Dopo "Magistrati!" (CentoAutori di Napoli, 2013), nel quale il lettore incontra per la prima volta l'avvocato Castiglione, e "Doppio Binario" (Alessandro Polidoro Editore, 2017), finalista al premio letterario "Piersanti Mattarella, 2018", "Fortunato" è il suo terzo romanzo.