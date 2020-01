Libia: Difesa, nessun ritiro italiani

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - In merito a quanto riportato da alcuni organi di stampa circa la sospensione della missione bilaterale in Libia, lo Stato Maggiore della Difesa ribadisce che "le attività concordate di intesa con le autorità libiche proseguono regolarmente. Non sussistono ipotesi di ritiro del personale militare italiano dalla Libia, dove l'impegno del contingente è apprezzato dalle autorità politiche libiche, dalla comunità internazionale e dalla popolazione libica". La situazione in Libia, aggiunge lo Stato Maggiore, "richiede un alto livello di attenzione e i militari italiani sono pronti ad attuare tutte le misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza".