Libellula e Procter Gamble insieme contro la transfobia

Roma, 19 nov. (askanews) - Solo quest'anno, nel mondo, le vittime della transfobia sono state 325, quattro delle quali in Italia. Ricordare chi ha perso la vita e aiutare le persone transessuali e transgender a inserirsi nel mondo del lavoro è l'obiettivo del Tdor 2019, la giornata del ricordo delle vittime della transfobia, organizzata a Roma dall'associazione Libellula in collaborazione con Procter & Gamble e Pantene.Libellula, Procter & Gamble e Pantene, insieme, prevedono due iniziative concrete, nell'ambito del progetto Hair has no gender, i capelli non hanno genere, promosso dalla multinazionale. Grazie a P&G l'associazione avrà una nuova sede dove offrire assistenza e consulenza e saranno offerti a 7 persone contributi per la formazione professionale nell'hairstyle, l'onicotecnica e il massaggio olistico. Valeria Consorte, direttore marketing di Procter & Gamble: "Il progetto "Hair has no gender", i capelli non hanno genere, in collaborazione tra Procter&Gamble, Pantene e associazione Libellula, è mirato alla comunità transgender, è un aiuto concreto a una comunità che abbiamo avuto modo di conoscere tramite l'associazione Libellula, a cui ci affiancamo".L'inserimento nel mondo del lavoro è uno dei problemi maggiori per le persone transessuali e transgender, come spiega Samanta Trapanotto, vicepresidente dell'associazione Libellula."Vogliamo far capire che le persone T sono sempre quelle meno considerate soprattutto nell'ambiente lavorativo. Grazie a P&G e Pantene che ci ha dato la possibilità di mettere a disposizione dei contributi per persone che inizieranno dei corsi di formazione professionali abilitanti all esercizio del mestiere di hairstylist o di onicotecnica".Dal 20 al 26 novembre a Palazzo Valentini è aperta la mostra fotografica 'Per non dimenticare'. Per la giornata di apertura alla Stazione Termini è prevista la veglia di ricordo di Andrea, trans colombiana uccisa a bastonate nel 2013. Il 22 novembre invece, a piazza Madonna di Loreto si svolge la Trans freedom March.