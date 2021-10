La lezione di Burioni: ecco perché non abbiamo una cura contro il Covid

“Perché non abbiamo una cura contro il virus che causa il Covid ma perché non abbiamo cure contro virus che conosciamo da 70 anni come quelli che causano il morbillo la poliomielite la parotite rosolia l'epatite A? Non abbiamo una cura neanche contro il virus del raffreddore, perché è così difficile? Per comprenderlo bisogna capire come funziona una cura contro una malattia infettiva quando c'è una malattia infettiva. Abbiamo da una parte l'ospite che l'uomo il paziente siamo noi e dall'altra parte c'è l'agente infettivo il virus il batterio. Ecco perché la cura contro l'infezione funzioni bisogna disporre di qualcosa che concettualmente è un veleno selettivo qualcosa che uccide il batterio o ostacola il virus però non fa del male al paziente altrimenti ovviamente non è utilizzabile”. A 'Che tempo che fa', in onda su Rai Tre, la consueta lezione del virologo Roberto Burioni.