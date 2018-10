Leopolda, ressa all'ingresso. Tanta gente non riesce ad entrare

Firenze (askanews) - Successo oltre le aspettative per la nona edizione della Leopolda, in termini di pubblico e partecipazione. Durante la pausa dei lavori, centinaia di persone sono uscite per andare a pranzo o prendere un po d aria, rinunciando al buffet preso d assalto dai circa 2 mila presenti. Ma al rientro, una brutta sorpresa: pur essendo registrate come ospiti o visitatori, non sono potute rientrare perché nel frattempo erano entrate altre persone che aspettavano di poter accedere alle sale della kermesse renziana, anche da qualche ora. E così sì è creata una nuova coda, di circa 500 persone rimaste fuori in attesa appunto non di entrare, ma di rientrare. "Ci vogliono due Leopolde", ha commentato un signore arrivato appositamente da Paternò, in Sicilia. "In nove anni è la prima volta che succede", ha osservato una signora arrivata da Misano Adriatico in Romagna.