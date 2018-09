Lego, turbina eolica in mattoncini green

(ANSA) - ROMA, 27 SET - 'Esordio' di LEGO nel mondo delle energie rinnovabili: presentata la riproduzione della turbina eolica 'Vestas' con mattoncini di origine vegetale. Il modello, della serie Creator Expert, è composto da 826 pezzi, misura 100 cm di altezza, 72 cm di larghezza e 31 cm di profondità. Presenta pale regolabili e la gondola motrice ruotaverso sinistra o destra e attiva il motore per far girare le pale della turbina eolica e illuminare la luce del portico della casa. I componenti sono realizzati in plastica vegetale ricavata dalla canna da zucchero: è uno dei primi passi del gruppo di Billund verso l'obiettivo dichiarato di usare materiali ecosostenibili nei prodotti entro il 2030 e negli imballaggi entro il 2025. La turbina è stata progettata in collaborazione con il gruppo Vestas, leader mondiale di soluzioni per l'energia sostenibile, che ha installato 65.000 turbine eoliche in circa 80 paesi. Il set sarà acquistabile dal 23 novembre 2018, il Black Frideay, nei negozi LEGO e su shop.LEGO.com.